Cervino cade per 800m | morto alpinista

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 17 agosto 2024) 12.25 Ancora unsul. L'uomo è precipitato per 800 metri mentre, a quota 4.200, discendeva dalla vetta lungo il versante svizzero. I soccorsi sono stati immediati: l'è stato trovato sul ghiacciaio della montagna, ma per lui non c'era più niente da fare. In corso le operazioni per identificarlo. Mercoledì, sempre sul, erano morti altri due alpinisti.