Cedono i pistoni di una giostra tre bimbi feriti nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio sono intervenuti in via Falconi, all’interno di un parco giochi. Alcunidi una delle giostre (“Mini Volo di Rondine” con cabine a forma di mongolfiere) avrebbero ceduto, calando velocemente le cabine verso il suolo. L’impatto ha causato il ferimento di 3 bambini (2 di 4 e uno di 7 anni), tutti dimessi dal Santobono con prognosi tra i 3 e i 5 giorni. Laè stata sequestrata, indagini in corso. L'articolodi una, trenelproviene da Anteprima24.it.