Caldo fine dell’allerta | domani 19 città in bollino verde

(Di sabato 17 agosto 2024). Già oggi, secondo il bollettino del ministero della Salute, dopo settimane di afa insopportabile, ledarosso – che indica proprio le ondata di calore con condizioni di emergenza – sono appena 4: Bari, Brescia, Campobasso e Palermo; 19 sono in ‘giallo’, livello di pre-allerta: Ancona, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. E 4 sono diventate ‘verdi’, il cosiddetto livello 0 che rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione: Cagliari, Civitavecchia, Genova e Viterbo.