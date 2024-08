Calciomercato Roma enigma DYBALA | la DECISIONE di De Rossi in vista del Cagliari

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 agosto 2024) Il futuro di Pauloè sempre più in bilico, direzione Arabia Saudita. Ecco ladi DeDomenica 18 agosto alle ore 20:45, lascenderà in campo aper la prima giornata di campionato di Serie A. Tra volti nuovi e cessioni, c’è una situazione in bilico che riguarda Paulo