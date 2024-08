Calciomercato Napoli Neres è ATTESO in città | AFFARE FATTO con il Benfica ecco LE CIFRE del trasferimento

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 agosto 2024) Daviddiventerà presto un nuovo giocatore delquanto incasserà ilper la cessione Ilè pronto ad accogliere David. Anche se non era la priorità, dato che la società è ancora alla ricerca del centravanti e di un centrocampista, Manna ha avuto fretta per chiudere il brasiliano. Come