Calcio | Paolo Zanetti Con il Napoli partita dal fascino incredibile

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 17 agosto 2024) Il tecnico del Verona: "C'è tanto entusiasmo, voglia e fiducia". VERONA - Esordio difficile in campionato per il nuovo Verona di. Alla vigilia del match casalingo contro il, l'allenatore gialloblù però non intende partire battuto, anzi. "Non vedo l'ora, aspetto questada