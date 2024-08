Calcio | Cagliari Nicola Coraggio e umiltà Dybala lo aspetto titolare

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 17 agosto 2024) Il tecnico dei sardi: "C'è grande voglia di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi"- Ilha aumentato la fiducia: complice l'esordio positivo in Coppa Italia lunedì, ora attende altre risposte con la Roma in campionato. «Dopo aver visto come ci ha accolto la nostra gente con la