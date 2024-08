Cagliari-Roma cambia l’arbitro | Marinelli sostituisce La Penna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024)il direttore di gara del match tra, in programma domani alle 20.45 e valido per la prima giornata del campionato di Serie A. Ad arbitrare la sfida non sarà Federico Ladi, precedentemente designato, ma Liviodi Tivoli. Gli assistenti saranno Bercigli e Mokhtar, quarto uomo Cosso, al Var Mazzoleni, Avar Sozza.LaSportFace.