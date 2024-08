Cagliari la SCELTA di Nicola in ATTACCO | ecco chi è FAVORITO per giocare TITOLARE contro la ROMA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 agosto 2024) Davidee ladell’attaccante:chi giocherà dal primo minuto nel match interno con laIlè pronto a scendere in campo dopo il successo in Coppa Italiala Carrarese per 3-1. Nel matchi giallo blu c’è stato un protagonista in assoluto con un gol e un assist