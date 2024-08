Botafogo RJ-Flamengo domenica 18 agosto 2024 ore 23 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 17 agosto 2024) Al Estadio Nilton Santos di Rio de Janeiro per la Ventitreesima Giornata del Brasileirao, la capolistaospita il, terzo in classifica, in un importante scontro diretto per il vertice della classifica. Il Glorioso guida il Campeonato Brasileiro con 43 punti dopo le prime ventidue giornate e ha un vantaggio di una sola lunghezza InfoBetting: Scommesse Sportive e