Bolzano ragazza filmata e fotografata durante lo stupro | in manette un 37enne

(Di sabato 17 agosto 2024) Avrebbe filmato e fotografato la sua vittima mentre abusava di lei in macchina . È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Emilio Schonsberg per l'operatore sociosanitario di 37 anni accusato di aver stuprato auna 16enne tra il 4 e il 5 agosto scorsi . Un abuso durato 24 ore . Dopo aver convinto la giovane a salire in macchina con lui per andare a una