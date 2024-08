Bolivia cosa succede ai cani nel giorno di San Rocco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Insi è celebrato ildi San, in onore del santo patrono dei. Justino Limachi, un sacerdote cattolico, ha tenuto una speciale messa all'aperto per celebrare la giornata al Cuerpo de Cristo, una piccola chiesa nella città di El Alto. I proprietari di animali domestici si sono riuniti per far benedire i lorocon l'acqua santa. Il sacerdote ha pregato per le migliaia di animali randagi che vivono per strada. San- o San Roque - nacque in Francia intorno al 1295. Secondo la tradizione, la sua vita fu salvata da un cane che gli portò del cibo quando contrasse la peste.