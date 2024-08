Bob Sinclair e lo sfogo social | Sono depresso spegnete i cellulari in discoteca

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) (Adnkronos) – “, è stato il peggiore concerto della mia carriera, è stato un incubo”. Dopo una serata a Mykonos, il volto sconvolto, Bobcelebre dj francese, si sfoga sul suo profilo Instagram e attacca: “Smettete di usare i cellulare in”. E racconta: “Entri in un posto meraviglioso, ciragazze bellissime e pensi che sarà una serata divertente, ma tutti hanno un cellulare in mano, stanno filmando,come anestetizzati. Lo ripeto,, ma forse è colpa mia, confesso di essermi annoiato tanto”, diceche nel 2005 suonava “Love generation” condannando quella che ormai oggi è la ‘Phone generation’. Il producer conclude ringraziando i suoi followers per aver condiviso con lui questi momenti: “Grazie per avermi ascoltato”. A Cannes poi la sua ‘rivincita’.