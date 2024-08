Beneficenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Domenica 1 settembre alle ore 21.30 si svolgerà nel giardino della sede sociale della Croce Verde di Ponte a Moriano la ormai storica tombola di. Questa tradizione era legata alla fiera paesana di cui è rimasto ormai poco, ma l’associazione locale ci tiene a portare avanti almeno questa tradizione. Il montepremi della tombola che vedrà un’unica giocata è cosi suddiviso: 130 euro per la cinquina, 700 per la prima tombola e 370 euro per la seconda. Le cartelle saranno in vendita presso Via Vecchiacchi 17 fino all’inizio delle operazioni di estrazione.