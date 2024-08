Beautiful le anticipazioni dal 18 al 24 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 17 agosto 2024) Leggiamo le trame della nuova settimana di “”, la storica soap opera statunitense in onda su Canale 5 domenica 18 alle 14.00 e da lunedì 19 a sabato 24, dalle 13.40. Alla Forrester Thomas salva Hope da una caduta. Liam entra in tempo per equivocare la situazione e perde il