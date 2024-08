Bastoni | Errori nostri Difficile buttare giù il muro del Genoa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Alessandro, nel post partita di Marassi, ha commentato a Sportitalia il pareggio dell’Inter in casa del. LE PAROLE – Alessandro, dopo il pareggio dell’Inter a Marassi contro il, ha commentato il punto guadagnato dai nerazzurri alla prima uscita stagionale. Queste le sue parole: «Questa serache l’Inter normalmente non fa.dettati da una stanchezza mentale anche per l’estete, ma sono sicuro troveremo i comandamenti dello scorso anno. Giardino è un ottimo allenatore, sono molto organizzati, è dura dagiù il loro. Ci eravamo riusciti, il problema è stato nostro che abbiamo regalato due gol. Sonoche capitano a tutti, non ce nessun problema. È solo la prima giornata, ci prendiamo un punto in un campoanche se con tanta amarezza».