Bari | Bellomo Lega ‘sollievo per rinuncia Nonnis Marzano ma serve chiarezza’

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Apprendo con sollievo che la dottoressa Carlottaavrebbeto all?incarico di assessore al Comune di. Scrivere post vergognosi sul Papa, definire i membri del Governo viscidi discendenti dei fascisti, bollare i partecipanti al G7 in Puglia come inutili parassiti che senza protezione delle ‘Forze dell?Ordine’ (scritto proprio così, con le virgolette) non tornerebbero vivi a casa va molto al di là della libera manifestazione del pensiero. La libertà di espressione non può essere invocata per giustificare affermazioni che, invece di contribuire a un dibattito civile e costruttivo, inneggiano alla violenza o minano la dignità delle istituzioni. Non si tratta di censurare le opinioni dissenzienti, ma di garantire che il discorso pubblico rimanga uno strumento di progresso e non una piattaforma per diffondere messaggi pericolosi”.