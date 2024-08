Barca a fuoco al largo di Ostia tutti salvi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 17 agosto 2024) Yacht in fiamme, dalla spiaggia visibile un'alta colonna di fumo Una grossa imzione ha presooggi intorno alle 13.30 aldi. Dalla spiaggia era visibile un'alta colonna di fumo. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera.gli occupanti dello yacht in fiamme sono stati tratti in salvo. Si tratta di undici