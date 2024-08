Attack on Titan | al cinema il film che unisce i capitoli finali

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 17 agosto 2024) Il famoso animeon(da noi L’attacco dei giganti) si è palesato al pubblico mondiale con i due ultimi episodi, ma a quanto pare un’ultima sorpresa per gli appassionati è dietro l’angolo. Nelle sale giapponesi, infatti, sarà distribuitoonThe Movie: The Last, ilche monta sapientemente i suddetti ultimi due episodi, diretto da Yuichiro Hayashi, regista della serie anime. Iloffrirà una rielaborazione sulle animazioni originali della serie ed un audio aggiornato al Dolby Surround 5.1. La durata sarà 145 minuti. La releasetografica al momento è programmata solo per il mercato giapponese a novembre.