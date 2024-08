Aspettiamo momenti migliori | De Gregorio in ospedale Il post commovente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) Concita De, nota giornalista che spesso appare anche in tv, ha trascorso il suo terzo ferragosto in. Lo ha fatto sapere lei stessa via social. "Ferragosto fra noi: compagne di stanza medici di turno infermieri ausiliari tecnici e moltitudini alle prese con il compito di darsi un piccolo reciproco sollievo", ha scritto a corredo di una serie di scatti della degenza. "A merenda siccome é festa un budino di vaniglia, grande idea della caposala. Come ogni anno, sono con chi non può permettersi di andare in vacanza. Perché non ci sono i soldi, perché non c'è la salute, perché meglio così, in fondo,", ha continuato la firma di Repubblica, dosando le parole con sapienza e ironia. La scrittrice aveva annunciato, nel corso di una puntata del programma "Belve" del 2023, di aver avuto un tumore maligno.