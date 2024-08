Arrestato a Caracas l' ex deputato di Azione democratica Maroun

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) L'exvenezuelano, Piero, segretario dell'organizzdi(Ad) è statoieri sera amentre era a cena con la moglie e il cognato. A lanciare l'allarme è il segretario generale nazionale di, Henry Ramos Allup, dal suo profilo X. Gli altri ex parlamentari imprigionati dalla repressione chavista dopo le elezioni sono Williams Davila, anch'egli di Ad, ricoverato d'urgenza in ospedale dopo sei giorni di carcere, e Freddy Superlano, leader di Voluntad Popular, il partito di Leopoldo Lopez. I tre esponenti politici sono vicini alla leader di opposizione Maria Corina Machado ed hanno partecipato alla campagna elettorale per il voto del 28 luglio.