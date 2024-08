Acquario protagonista dell' oroscopo sociale | parla Branko ecco cosa significa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024)"Le stelle di", l'segno per segno di sabato 17 agosto 2024 Ariete Luna è passata in Capricorno, pressioni sulla testa e sulla mente, vi mette però in luce negli ambienti utili per la vostra professione e il lavoro, perciò dovete stare attenti a quello che dite e fate. Non buttatevi in imprese di dubbia riuscita, facili guadagni che non esistono. Una buona notizia per i soldi arriva non appena la Luna passa ine diventerà Luna piena lunedì. Un'altra occasione da non perdere se volete trovare un nuovo amore. Marte appoggia i vostri sogni. Toro Una bella giornata grazie alla Luna passata nel caro Capricorno e l'aspetto che nasce con Venere molto buona in questo momento per il Toro. L'unione tra i due segni di Terra funziona perfettamente.