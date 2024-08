A Gallipoli affittati ai turisti anche dei garage e pagati fino a 3 mila euro a settimana

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 17 agosto 2024) La Guardia di finanza, nel corso dei controlli su 31 case affittate ainelle località Baia Verde e Lido San Giovanni a, ha scoperto la presenza di 73 persone in più rispetto ai limiti previsti dalla normativa di settore, e ha multato i proprietari degli immobili per oltre 25. In totale, negli appartamenti monitorati, soggiornavano 216 giovani, provenienti da ogni