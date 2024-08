Zaccagni nuovo capitano della Lazio | il retroscena su Immobile

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

"Essere ildi questa squadra è un grande orgoglio. Quando sono diventatoera molto felice e ha detto che ci sarà sempre per aiutarmi e ovviamente questo mi fa piacere". A rivelarlo è il, Mattia, a due giorni dall'esordio in campionato contro il Venezia allo stadio Olimpico. "Ci aspetta una bellissima stagione – aggiunge il 29enne romagnolo al sito del club biancoceleste -. Siamo carichi per il debutto contro il Venezia, dove sono cresciuto un anno in prestito, il lavoro durante il precampionato è stato buono. Abbiamo tanta fiducia nella squadra e nel nostro percorso, non vediamo l'ora di iniziare".