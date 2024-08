Wuthering Waves è ufficialmente in sviluppo su PS5

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dopo il lancio disu PC e Mobile, Kuro Games è pronta a portare il suo free to play genshinlike anche su PS5, tramite un annuncio ufficiale sull’account X (ex Twitter).arriva anche su PS5 Certo, è ancora presto per una data di uscita, probabilmente se ne parlerà il prossimo anno, tuttavia se vi trovate al ChinaJoy 2024, che si terrà dal 26 al 29 Luglio presso lo Shangai New International Expo Center, potrete provarlo in anteprima. Nel caso non lo conosciate,è un open world in stile Genshin Impact, supportato dalle microtransazioni, in particolare dal gatcha, che conferisce al giocatore oggetti casuali.