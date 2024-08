Vuelta 2024 seconda tappa Cascais – Ourém | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Laa Espanaprosegue con la. Dopo la cronometro di ieri, ecco la prima prova lunga per i corridori, che saranno impegnati nei 194 km da. La partenza dal km 0 è in programma per le 11.50, mentre l’arrivo è previsto per le 16.20. Il primo GPM della corsa iberica sarà l’Alto do Lagoa Azul (4ª categoria con 5.7 km al 4.6% di pendenza media). Al 140° è fissato lo Sprint di Alcobaca e a 20 km dall’arrivo ecco il secondo GPM per arrivare sull’Alto da Batalha (7.1 km al 3.3%) per poi scendere fino ad. START LIST E FAVORITI CALENDARIO COMPLETOSportFace.