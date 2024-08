Vlahovic e la corsa sull’Inter | Juventus senza limiti! Lavoriamo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024), attaccante della, ha parlato del prossimo imminente campionato di Serie A. Il serbo avvisa l’Inter diretta rivale. NESSUN OBIETTIVO – Apparso a Sky Sport, Dusansi è espresso sul prossimo campionato: «Questo campionato sarà sicuramente difficile ed equilibrato. Perché ci sono tantissime buone e grandi squadre. Squadre che si sono rinforzate tantissimo e non sarà facile ma noi guardiamo a noi stessi, puntando a fare il massimo. Non ci siamo posti nessun obiettivo, anche a me non piace parlare di obiettivi perché vuole dire che c’è un limite. Non abbiamo parlato di queste cose, stiamo lavorando, stiamo imparando nuove cose, andiamo avanti partita per partita ma ognuno nella sua testa ha qualcosa in mente. Andiamo piano e vediamo dove arriveremo. Per me questa stagione sarà sicuramente importante, come per tutti».