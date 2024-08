Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Aaron Washer

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il giorno 20 maggio 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo che dopo la morte tragica della madre ha deciso di rinunciare a uscire di casa per rimanere ad aiutare il padre, ma che con gli anni guadagnando sempre più peso, si è ritrovato nella situazione di essere lui a dipendere dall’anziano padre, al punto da mandarlo a fare la spesa.al, il protagonista, ha 30 anni, vive a New Braunfels nel Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 325 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati pressoché eccezionali, perdendo ben 143 kg per arrivare a 182 chilogrammi.