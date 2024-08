Viola il divieto di avvicinarsi alla ex arrestato a Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 - Hato ildi avvicinamento commessa nei confronti dell'ex compagna. Così ieri sera aun 32enne, originario dello Sri Lanka, è statodai carabinieri. Alle 22:15 di ieri, i militari sono intervenuti nel quartiere Pontetetto di, dove era stata segnalata una persona molesta. Giunti sul posto, hanno identificato il 32enne mentre si trovava sotto l'abitazione dell'ex compagna. L'uomo, disoccupato, destinatario della misura cautelare dell'allontanamento dcasa familiare e deldi avvicinamento, applicata a seguito di maltrattamenti in famiglia commessi proprio nei confronti della ex, poco prima aveva ripetutamente citofonato a casa della donna nel tentativo di parlarle per chiederle dei soldi e successivamente l'aveva chiamata a telefono, senza ricevere risposta.