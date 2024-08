Viaggiando sotto le stelle a ritmo degli indimenticati anni 90

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoWalkman in tasca e avvolgenti cuffie alle orecchie, zaino di tendenza in spalla e voglia di tornare indietro nel tempo attraversando le meraviglie di un antico borgo. È il viaggiolein programma domani sera, 17 agosto, a Grottolella. All’ombra del castello Macedonio, l’immancabile appuntamento con L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO che, tra pianeti, costellazioni ecadenti, indicherà la rotta verso gli’90. Questo il tema della quinta edizione dell’evento culturale e ricreativo promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale. Sarà un revival avvolgente tra i vicoli del centro storico dove sarà possibile interagire in digitale con le vecchie tv da tubo catodico, giocare in “sala giochi”, ammirare la mostra in biblioteca che custodisce cimeli e rarità risalenti alla generazione’90.