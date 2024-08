Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024)DEL 16 AGOSTOORE 17.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASOLO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.