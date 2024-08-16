Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 18:15 (Di venerdì 16 agosto 2024) Viabilità DEL 16 AGOSTO 2024 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione SOLO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 17:45 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SOLO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2024 ORE 17. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO DA FEDERICO ASCANIE ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STARDALE Servizio fornito da Astral. ASTRALSPA. SULLA LINEA ROMA VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA; FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 16:30 - IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO DA CHIARA CHIAVARI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STARDALE Servizio fornito da Astral. 20 CHIARA CHIAVARI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN DIREZIONE OSTIA PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
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