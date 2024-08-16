Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 17:15 (Di venerdì 16 agosto 2024) Viabilità DEL 16 AGOSTO 2024 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione SOLO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 16:30 - 20 CHIARA CHIAVARI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN DIREZIONE OSTIA PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 15:30 - IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO DA CHIARA CHIAVARI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STARDALE Servizio fornito da Astral. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. ASTRALSPA. 20 CHIARA CHIAVARI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL POMERIGGIO, LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE PER CHI PROCEDE VERSO OSTIA PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE LAVORI A ROMA SULLA TANGENZIALE EST RIAPERTURA ANTICIPATA IN PROGRAMMA QUESTO POMERIGGIO ALLE 17 DA VIALE CASTRENSE A LARGO PASSAMONTI IN DIREZIONE SALARIA PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER I LAVORI GIUBILARI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 12:30 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE COMPRESO IL RACCORDO ANULARE PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER LAVORI CI SONO CODE TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO VERSO NAPOLI PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
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