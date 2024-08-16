Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 16:30 (Di venerdì 16 agosto 2024) Viabilità DEL 16 AGOSTO 2024 ORE 16.20 CHIARA CHIAVARI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione IN DIREZIONE OSTIA PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. SULLA LINEA Roma VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA; FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 15:30 - 20 CHIARA CHIAVARI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL POMERIGGIO, LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE PER CHI PROCEDE VERSO OSTIA PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE LAVORI A ROMA SULLA TANGENZIALE EST RIAPERTURA ANTICIPATA IN PROGRAMMA QUESTO POMERIGGIO ALLE 17 DA VIALE CASTRENSE A LARGO PASSAMONTI IN DIREZIONE SALARIA PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER I LAVORI GIUBILARI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 07. SEMPRE LAVORI MA SULLA TANGENZIALE DI ROMA RIAPERTURA ANTICIPATA IN PROGRAMMA QUESTO POMERIGGIO ALLE 17 da viale Castrense a largo Passamonti in direzione Salaria PRECEDENTEMENTE CHIUSA per i lavori giubilari di riqualificazione INFINE ATTESO UN FINE DI SETTIMANA DA BOLLINO ROSSO PER IN TRAFFICO DA RIENTRO DALLE LOCALITA DI VILLEGGIATURA VERSO I GRANDI CENTRI ABITATI GIA NELLA GIORNATA DI OGGI PRIMI SPOSTAMENTI CON TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA NEL FINE SETTIMANA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 07. SEMPRE LAVORI MA SULLA TANGENZIALE DI ROMA RIAPERTURA ANTICIPATA IN PROGRAMMA QUESTO POMERIGGIO ALLE 17 da viale Castrense a largo Passamonti in direzione Salaria PRECEDENTEMENTE CHIUSA per i lavori giubilari di riqualificazione INFINE ATTESO UN FINE DI SETTIMANA DA BOLLINO ROSSO PER IN TRAFFICO DA RIENTRO DALLE LOCALITA DI VILLEGGIATURA VERSO I GRANDI CENTRI ABITATI GIA NELLA GIORNATA DI OGGI PRIMI SPOSTAMENTI CON TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA NEL FINE SETTIMANA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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