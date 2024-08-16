Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 15:30 (Di venerdì 16 agosto 2024) Viabilità DEL 16 AGOSTO 2024 ORE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 12:30 - SEMPRE LAVORI MA SULLA TANGENZIALE DI ROMA RIAPERTURA ANTICIPATA IN PROGRAMMA QUESTO POMERIGGIO ALLE 17 da viale Castrense a largo Passamonti in direzione Salaria PRECEDENTEMENTE CHIUSA per i lavori giubilari di riqualificazione INFINE ATTESO UN FINE DI SETTIMANA DA BOLLINO ROSSO PER IN TRAFFICO DA RIENTRO DALLE LOCALITA DI VILLEGGIATURA VERSO I GRANDI CENTRI ABITATI GIA NELLA GIORNATA DI OGGI PRIMI SPOSTAMENTI CON TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA NEL FINE SETTIMANA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 07. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE COMPRESO IL RACCORDO ANULARE PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER LAVORI CI SONO CODE TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO VERSO NAPOLI PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 07. SEMPRE LAVORI MA SULLA TANGENZIALE DI ROMA RIAPERTURA ANTICIPATA IN PROGRAMMA QUESTO POMERIGGIO ALLE 17 da viale Castrense a largo Passamonti in direzione Salaria PRECEDENTEMENTE CHIUSA per i lavori giubilari di riqualificazione INFINE ATTESO UN FINE DI SETTIMANA DA BOLLINO ROSSO PER IN TRAFFICO DA RIENTRO DALLE LOCALITA DI VILLEGGIATURA VERSO I GRANDI CENTRI ABITATI GIA NELLA GIORNATA DI OGGI PRIMI SPOSTAMENTI CON TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA NEL FINE SETTIMANA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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