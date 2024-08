Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024)DEL 15 AGOSTOORE 07.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLACOMPRESO IL RACCORDO ANULARE PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONESUD PER LAVORI CI SONO CODE TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO VERSO NAPOLI PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.