Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 10:30 (Di venerdì 16 agosto 2024) Viabilità DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 07.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione COMPRESO IL RACCORDO ANULARE PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD PER LAVORI CI SONO CODE TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO VERSO NAPOLI PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER IJNCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA SUBLACENZE IN DIREZOINE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL ROMANO DIREZINE ROMA CODE ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA VITINIA E CASAL BERNOCCHI DIREZIONE OSTIA E RALLENTAMENTI SULLA litoranea TRA LIDO DI OSTIA E MARINA ARDEA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER IJNCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA SUBLACENZE IN DIREZOINE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL ROMANO DIREZINE ROMA CODE ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA VITINIA E CASAL BERNOCCHI DIREZIONE OSTIA E RALLENTAMENTI SULLA litoranea TRA LIDO DI OSTIA E MARINA ARDEA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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