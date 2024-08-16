Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 09:45 (Di venerdì 16 agosto 2024) Viabilità DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER IJNCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA SUBLACENZE IN DIREZOINE Roma CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL RomaNO DIREZINE Roma CODE ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA VITINIA E CASAL BERNOCCHI DIREZIONE OSTIA E RALLENTAMENTI SULLA litoranea TRA LIDO DI OSTIA E MARINA ARDEA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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