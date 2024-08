Vannacci tratti somatici | non è offesa nè reato

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Di che cosa ho parlato di così strano nelle ultime ore? Sempre di” e “ho ribadito quello che avevo scritto nel libro: ovvero che una persona, per non fare i soliti nomi perchè è una cosa generalizzata, che ha itipici del Centrafrica non rappresenta la stragrande maggioranza degli italiani, che invece sono di pelle bianca e hanno itipicamente caucasici”. Robertoa Ferragosto ha il modo di tornare sulle parole che ultimamente lo vedono al centro delle polemiche politiche. E lo fa per “mettere un punto finale” su tutta la vicenda. Aggiornamento ore 8,30 Lo fa “in mezzo al mare” su un barchino postando poi il video sui social e per chiedere attenzione su quattro aspetti principali: “quello che ho detto è vero?”, si chiede l’eurodeputato leghista: “Sì, è vero.