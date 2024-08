Valle Caudina non dava notizie da tre giorni | trovato senza vita nella sua abitazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn vicino di casa, non avendo sueda tre, si era preoccupato poiché sapeva che l’uomo non era partito per nessuna vacanza. Dopo numerosi tentativi di contattarlo,ottenere risposta, ha deciso di agire. Ieri sera, in preda all’ansia, il vicino ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, guidati dal luogotenente Rianna, insieme agli agenti della polizia municipale, i quali hanno fatto la tragica scoperta. In una casa di via Murillo, nel cuore del centro storico di San Martino, è statoMario Musillo, 62 anni. Originario di Torre del Greco, l’uomo si era trasferito da qualche tempo nel piccolo centro caudino e viveva da solo. I sanitari giunti sul posto hanno confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali.