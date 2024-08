Vaiolo Scimmie | Svezia conferma primo caso variante più contagiosa fuori Africa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) Stoccolma, 16 ago. (Adnkronos) – Lahato ildellapiùdell’mpox, un’infezione virale che si diffonde attraverso il contatto ravvicinato: è la prima volta che viene rilevata al didell’. La persona è stata contagiata mentre si trovava in una zona dell’in cui si era verificata una grande epidemia della malattia, ha dichiarato in una conferenza stampa Olivia Wigzell, direttrice generale dell’agenzia sanitaria pubblica svedese.Ieri, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’mpox un’emergenza sanitaria pubblica globale per la seconda volta in due anni, dopo l’epidemia nella Repubblica Democratica del Congo che si è diffusa ad altri Paesi. Wigzell ha affermato che la persona infettata ha ricevuto cure e istruzioni in linea con le raccomandazioni dell’agenzia sanitaria.