Ultime Notizie Roma del 16-08-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno amore Medio Oriente nel primo piano secondo giorno di negoziati a Doha in Qatar dove si tratta per trovare un accordo su c’è stato il fuoco a Gaza hamas che non prende parte ai colloqui con i propri delegati avrebbe messo alcune condizioni che ritiro completo delle partite italiane fonti vicine mediatori Qatar Egitto e Stati Uniti fanno trapelare che ieri il dialogo è stato costruttivo tanto che dal tavolo qualcuno avrebbe avvisato l’iran ci sono ingressi valutate se attaccare la nuova presa di posizione di Trump Netanyahu vinca rapidamente basta uccisioni intanto nella striscia l’hai detto e non si ferma e ordina l’evacuazione di zone umanità resta alta la tensione in cisgiordania dopo che ieri i coloni ebrei hanno incendiato il villaggio palestinese di zitti e ...