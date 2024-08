Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presidente bielorusso Alexander lukashenko torna esortare Ucraina e Russia a sedersi al tavolo dei negoziati porre fine alla guerra ma anche a minacciare l’uso di armi nucleari tattiche in cui confini della Bielorussia fossero violati Dal nemico in 1 intervista utente di Stato russavi lukashenko afferma che ad avere bisogno di questo conflitto orologi dente non i popoli Ucraina in russo non vogliamo un’escalation una guerra contro l’Inter è nato Ma se ti arriva questo non avremo altra scelta non appena qualcuno oltre passerà il confine di Stato la risposta tra immediata dice il presidente bielorusso non useremo alcuna arma finché non metteranno piede sul nostro territorio Aggiungi lukashenko secondo l’alleato del presidente della Denise Putin e alti rappresentanti Canti della leadership ...