UFFICIALE – Pinamonti è del Genoa | pronto alla sfida dell’ex

(Di venerdì 16 agosto 2024) Con il passaggio di Albert GudmundssonFiorentina, ilha ufficializzato proprio in giornata il colpo Andrea. Subitoper lacontro l’Inter. GARA– Andreaè dele il suo debutto non sarà banale. Nella prima partita della Serie A 2024-2025, infatti, affronterà proprio l’Inter. Unaspeciale per l’ex Sassuolo – che passa, come si legge nel comunicato del club ligure, in rossoblu in prestito con opzione di riscatto. Specialmente considerando come anche i nerazzurri hanno anche sfiorato l’idea di un suo ritorno a Milano come quinta punta, un colpo che avrebbe avuto senso anche per la compilazione delle liste. Ma ormai, con il passaggio di Albert GudmundssonFiorentina, il suo ingaggio da parte delè cosa fatta. E domani sarà una vera e propria partita da ex.