Ucraina | Zelensky conferma controllo completo di Sudzha nell’oblast di Kursk

(Di venerdì 16 agosto 2024) Kiev, 16 ago. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrhato che le forze di Kiev hanno ildell’intera città russa didi. Il comandante in capo Oleksandr Syrskyi ha riferito che le truppe ucraine hanno preso ildi oltre 80 insediamentididurante l’operazione in corso, ha aggiunto.Secondo, l’sta istituendo un’amministrazione militare nella città di. Ieri, Syrskyi aveva affermato che l’aveva istituito la prima amministrazione militare nelle zone controllate dagli ucraini dell’oblast’ russa di, che sarà guidata dal generale Eduard Moskaliov, ex comandante delle Forze congiunte. Le forze ucrainedisono avanzate di 35 chilometri e controllano 1.150 chilometri quadrati di territorio russo, ha affermato Syrskyi nel suo rapporto.