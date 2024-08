Ucraina | Kiev ‘colpito traghetto in Crimea e imbarcazione nel Krasnodar’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 ago. (Adnkronos) – L’ha colpito nella notte unnella città di Kerch, in, e un’nei pressi della comunità di Chernomorsk, nel territorio russo di Krasnodar. Lo ha affermato Serhii Bratchuk, portavoce dell’Amministrazione militare dell’oblast di Odessa.Non è chiaro se l’colpita sia di tipo militare oppure no. Esplosioni sono risuonate in diverse città della occupata durante la notte, scrive il canale Telegramn Wind, citando resoconti di residenti. Un incendio è stato segnalato nei pressi della città di Kerch, nell’area portuale. Secondo quanto riportato dai media locali, gli abitanti di Sebastopoli, Simferopoli e Kerch hanno udito delle esplosioni intorno alle 3,30 del mattino, ora locale.