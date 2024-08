Truffa anziano nel Brindisino arrestato 20enne di Caserta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Undiè statodai carabinieri con l'accusa di averto, poche settimane fa, undi Cisternino (Brindisi). I carabinieri hanno iniziato a indagare dopo la denuncia della vittima, acquisendo numerose testimonianze e individuando le utenze telefoniche utilizzate dal giovane per contattare l'. L'arresto è stato eseguito sulla base di un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Brindisi su richiesta della locale procura. "Le motivazioni riportate nel citato provvedimento cautelare evidenziano – spiegano i carabinieri in una nota – come, dalle investigazioni, siano emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato e la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di commissione di reati della stessa specie da parte dell'indagato, attesa la sua affermata pericolosità sociale".