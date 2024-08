Tragico incidente a Ferragosto | motociclista perde la vita in autostrada tra Contursi e Campagna

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un gravestradale si è verificato ieri, nella giornata di, lungo l’Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra, in direzione Nord. L’Un, pensionato e originario di Olevano sul Tusciano, ha perso il controllo della sua moto all’interno di una galleria, finendo rovinosamente al suolo. L’impatto è stato fatale, causando la morte dell’uomo. Sono in corso le indagini per determinare le cause dell’, mentre il traffico lungo quel trattole è stato notevolmente rallentato Fonte: SalernoToday Segui ZON.IT su Google News.