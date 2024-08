Traffico Roma del 16-08-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione continuano ad essere scarsi gli spostamenti nel questo pomeriggio sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 pocoanche sull’intero percorso della tangenziale est tangenziale sempre chiusa per interventi di manutenzione tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense ricordiamo che la riapertura del tratto in direzione via Salaria è stata anticipata al pomeriggio di questo venerdì 16 agosto in seguito a un provvedimento dei Vigili del Fuoco fino a cessate esigenze per alberi pericolanti chiusa via del mare tra via Guido calza e Viale Vasco De Gama insieme a via Ostiense 3 via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica infine è prevista dalle 18 alle 19 una manifestazione in piazza dell’esquilino con possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante tutte le notizie su luceverde.