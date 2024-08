Traffico Roma del 16-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàsenza particolari criticità In questa prima parte del pomeriggio solo rallentamenti in poche strade della città che interessano via del Tritone e via Erode Attico nulla da segnalare sul re delle principali strade dall’agenzia per la mobilità è tutto Isidoro Piterà In collaborazione con Luce Verde infomobilità